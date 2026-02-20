Atalanta, nodo Scamacca: panchina col Napoli?

Dov’è finito Gianluca Scamacca? La domanda accompagna le ultime settimane dell’Atalanta, che si prepara alla sfida contro il Napoli con un interrogativo pesante al centro dell’attacco. Escludendo i rigori segnati contro Parma e Juventus in Coppa Italia, il centravanti ha trovato una sola rete nelle ultime nove partite.

Il bilancio stagionale resta solido, nove gol e tre assist in tutte le competizioni, ma il momento è delicato. Il problema al ginocchio tra settembre e ottobre ha inciso, e la prova europea a Dortmund ha acceso qualche campanello d’allarme.

Il messaggio di Palladino

Raffaele Palladino non ha nascosto le aspettative. Dopo l’ultima gara è stato diretto: “Scamacca può e deve dare di più, gliel’ho spiegato nello spogliatoio”. Nelle ultime due uscite l’attaccante ha giocato appena 45 minuti complessivi. Un segnale chiaro.

Contro il Napoli di Antonio Conte potrebbe partire ancora dalla panchina. Una scelta tecnica, ma anche un tentativo di stimolare una reazione.

Krstović scalda i motori

Al suo posto avanza Nikola Krstović, cinque gol nelle ultime sette gare di Serie A. Numeri che pesano e che aprono una riflessione concreta.

Una terza esclusione consecutiva sarebbe un messaggio forte. L’Atalanta ha bisogno della miglior versione di Scamacca per inseguire i propri obiettivi. La risposta ora spetta al campo, unico giudice capace di ribaltare le gerarchie.