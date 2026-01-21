Atalanta naufraga con l’Athletic: da 1-0 a 2-3, crollo in Champions

Una lezione di pragmatismo spagnolo che l’Atalanta potrebbe pagare a caro prezzo in Champions League: la squadra di Raffaele Palladino ha vissuto un drammatico crollo al Gewiss Stadium, sconfitta per 2-3 dall’Athletic Bilbao dopo essere stata avanti. Un risultato che compromette seriamente il percorso verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale, rimandando ogni certezza all’ultimo turno.

Il dominio iniziale e il vantaggio di Scamacca

I primi 45 minuti hanno dipinto un quadro di netto dominio della Dea, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio con una perfetta testata di Gianluca Scamacca al 16′, su cross di Nicola Zalewski. La squadra ha gestito il possesso (70%) e ha sfiorato il raddoppio in più occasioni, tra cui un colpo di testa di Charles De Ketelaere che ha colpito il palo.

Il blackout difensivo e la rimonta spagnola

La ripresa ha avuto un volto completamente diverso. L’Athletic di Ernesto Valverde, pur sofferente, ha approfittato di una difesa atalantina improvvisamente fragile. In 17 minuti fatali, i baschi hanno ribaltato l’incontro: al 58′ ha firmato il pari Gorka Guruzeta, al 70′ ha raddoppiato Nico Serrano e al 74′ ha chiuso la tripletta Robert Navarro, autore di una rete e due assist.

Le conseguenze in classifica

Il gol del definitivo 2-3 di Nikola Krstovic all’88’ è stato solo una consolazione. La sconfitta ha un peso enorme: l’Atalanta, che all’intervallo era virtualmente terza, è precipitata al 13º posto nella classifica generale della fase a gironi. La qualificazione diretta agli ottavi non è più nelle sue mani e dipenderà dall’ultimo, delicatissimo, scontro con l’Union Saint-Gilloise.