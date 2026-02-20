Atalanta-Napoli, probabili formazioni e dove vederla
Alla New Balance Arena va in scena uno dei crocevia della Serie A. Atalanta e Napoli si ritrovano dopo la sfida d’andata del 22 novembre, la prima di Raffaele Palladino sulla panchina nerazzurra. Allora fu una partita dai due volti: tre gol subiti nel primo tempo, poi la reazione che cambiò la stagione della Dea.
Oggi il contesto è diverso. Il Napoli di Antonio Conte arriva più riposato, mentre l’Atalanta deve gestire le energie in vista del ritorno playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund.
Dove vederla in tv e streaming
La gara si gioca domenica 22 febbraio alle 15.00. Diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per gli abbonati Sky con pacchetto “Zona DAZN”, match anche sul canale 214.
Streaming disponibile sempre su DAZN da smartphone, tablet e pc.
Atalanta-Napoli, le probabili formazioni
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.
Out De Ketelaere e Raspadori. In attacco Krstovic è favorito su Scamacca.
Napoli (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.
Da valutare McTominay, decisione dopo la rifinitura.
È una sfida che pesa in classifica e nelle ambizioni. La risposta, come sempre, arriverà dal campo.