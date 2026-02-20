 Salta al contenuto
Atalanta-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Cristiano Abbruzzese
2 min
Atalanta stadio Gewiss

Alla New Balance Arena va in scena uno dei crocevia della Serie A. Atalanta e Napoli si ritrovano dopo la sfida d’andata del 22 novembre, la prima di Raffaele Palladino sulla panchina nerazzurra. Allora fu una partita dai due volti: tre gol subiti nel primo tempo, poi la reazione che cambiò la stagione della Dea.

Oggi il contesto è diverso. Il Napoli di Antonio Conte arriva più riposato, mentre l’Atalanta deve gestire le energie in vista del ritorno playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Dove vederla in tv e streaming

La gara si gioca domenica 22 febbraio alle 15.00. Diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per gli abbonati Sky con pacchetto “Zona DAZN”, match anche sul canale 214.

Streaming disponibile sempre su DAZN da smartphone, tablet e pc.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

Out De Ketelaere e Raspadori. In attacco Krstovic è favorito su Scamacca.

Napoli (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

Da valutare McTominay, decisione dopo la rifinitura.

È una sfida che pesa in classifica e nelle ambizioni. La risposta, come sempre, arriverà dal campo.

