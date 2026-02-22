Atalanta-Napoli, probabili formazioni e dove vedere il match

Big match alla New Balance Arena per la 26ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l’Atalanta ospita il Napoli alle ore 15 in una gara che pesa nella corsa alla Champions League.

La squadra di Raffaele Palladino arriva dal ko europeo contro il Borussia Dortmund nei playoff di Champions League, ma in campionato ha mostrato solidità con il 2-0 sulla Lazio all’Olimpico. Il Napoli di Antonio Conte, invece, è reduce dal 2-2 contro la Roma al Maradona, un pareggio che ha rallentato la rincorsa alle prime posizioni.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

L’Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac in difesa; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi a centrocampo; Samardzic e Zalewski alle spalle di Scamacca. Il Napoli risponde con lo stesso sistema: Milinkovic-Savic in porta; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus in difesa; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola sulle corsie; Vergara e Alisson Santos a supporto di Hojlund.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Dove vederla

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile su smart tv e in streaming tramite app e piattaforma web.