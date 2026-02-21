 Salta al contenuto
Atalanta Calcio News 24/7 Napoli Calcio News 24/7

Atalanta-Napoli, Conte sceglie Alisson dal primo minuto

Cristiano Abbruzzese
2 min
Alisson Santos Napoli

Vigilia intensa per Atalanta-Napoli, sfida della 26ª giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15 a Bergamo. Trasferta delicata per la squadra di Antonio Conte, determinata a consolidare la zona Champions League contro un’avversaria ferita ma sempre competitiva.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

L’Atalanta arriva dal ko di Dortmund contro il Borussia Dortmund, in un momento segnato da assenze pesanti. Non ci saranno Raspadori e De Ketelaere. Raffaele Palladino è orientato a puntare su Zalewski e Samardzic alle spalle della punta, con ballottaggio tra Scamacca e Krstovic.

Atalanta-Napoli, le scelte di Palladino

Modulo 3-4-2-1 per i bergamaschi: Carnesecchi in porta; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac in difesa; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi in mezzo; Samardzic e Zalewski a supporto di Krstovic.

L’idea è chiara: densità centrale e attacco diretto agli spazi.

Atalanta-Napoli, le mosse di Conte

Nel Napoli resta forte il dubbio su Scott McTominay, ancora a rischio forfait. In caso di assenza, Elmas arretrerà accanto a Lobotka. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno davanti a lui.

Sulle corsie possibili novità: Mazzocchi a destra e Gutierrez a sinistra. La sorpresa riguarda l’attacco: Alisson Santos può partire titolare accanto a Vergara, con Hojlund riferimento offensivo.

Una scelta che può cambiare ritmo e profondità alla manovra. A Bergamo serviranno coraggio e lucidità.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria