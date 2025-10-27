Atalanta-Milan, Allegri: “Scontro diretto per il quarto posto, la stagione si decide tra…”
Vigilia dell’anticipo del turno infrasettimanale di campionato con Atalanta e Milan le prime a scendere in campo: Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza in vista della trasferta di Bergamo. Così l’allenatore rossonero:
“Contro un buon Pisa ci siamo complicati la vita, potevamo fare meglio ma pensiamo alla partita di domani, recuperiamo Loftus-Cheeck che sarà a disposizione, forse Pulisic prima della partita di Parma per poi affrontare il post sosta con quasi tutta la rosa a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per giocare le ultime tre partite prima della sosta“.
Su Nkunku: “Sta crescendo, ha un problema al dito, una tecnica straordinaria e decidiamo domani“.
Su Leao e Gimenez: “Sta crescendo di convinzione, deve migliorare dentro l’area ed essere più cinico come fuori area. Gimenez sta facendo bene, sta aiutando la squadra ed è un ottimo attaccante, i gol li ha sempre fatti e inizierà anche con noi”.
Sull’Atalanta: “Qualità fisiche e tecniche, a Bergamo è uno scontro diretto per il quarto posto; sarà complicata, dovremo giocare bene tecnicamente per dare continuità”.
Allegri conclude: “Possibile esonero di Tudor? Dispiace, un bravissimo ragazzo e ottimo allenatore. Noi stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto buone partite a livello tecnico, abbiamo giocatori in grado di giocare ed è solo questione di recupero di energie, la rosa è forte e al completo potremo solo migliorare. Credo che stagione del Milan si decida in due mesi, gennaio e febbraio per poi poterci giocare le nostre chance a marzo, ci vuole equilibrio, abbiamo grandi qualità tecniche, fisiche e morali e bisogna essere bravi a gestire i momenti dove le cose vanno meno bene, nel calcio c’è bisogno di fare più che parlare.
Ricci? Samuele sta giocando in un ruolo non suo nello specifico ma sta facendo bene, deve migliorare nella velocità di passaggio ma credo ci riuscirà nel corso degli anni e potrà andare a giocare davanti alla difesa.
Fofana? Sta crescendo anche sotto l’aspetto difensivo, ha potenzialità straordinarie e lui stesso dev’essere esigente ancora di più“.
