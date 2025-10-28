Atalanta-Milan 1-1: Lookman replica a Ricci

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 29 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Atalanta e Milan si annullano a Bergamo

Finisce 1-1 il confronto tra Atalanta e Milan, un risultato che lascia l’amaro in bocca ad entrambe. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, non riescono a trasformare la buona partenza in una vittoria, mentre la squadra di Ivan Juric conferma la sua tendenza al pareggio, firmando la settima “X” stagionale, la quinta consecutiva in Serie A.

Ricci illude, Lookman risponde subito

Il Milan parte con il piede giusto e trova il vantaggio dopo soli quattro minuti grazie a Samuele Ricci, la cui conclusione deviata spiazza Carnesecchi. La reazione dell’Atalanta è immediata: Ademola Lookman pareggia con un diagonale preciso che supera Maignan e rimette in equilibrio la partita.

Equilibrio e rimpianti nel finale

La ripresa scorre su ritmi alti ma senza particolari sussulti. Entrambe le squadre creano, ma difettano in concretezza sotto porta. Nel finale è Maignan a salvare i suoi con un intervento decisivo su Zappacosta, evitando la sconfitta. Con questo pareggio, il Milan resta imbattuto ma perde altri due punti preziosi nella corsa alla vetta, raggiungendo momentaneamente la Roma a quota 18. Per l’Atalanta, invece, resta la sensazione di una squadra solida ma ancora incapace di trasformare le buone prestazioni in vittorie.

