Atalanta, Maldini può partire a gennaio: Lazio e Fiorentina vigili
Atalanta, riflessioni sul futuro di Daniel Maldini
L’Atalanta sta valutando con attenzione la posizione di Daniel Maldini, arrivato in estate dal Monza per 13 milioni con aspettative importanti. La stagione, però, non ha ancora offerto le risposte sperate. Il trequartista non ha trovato né continuità né gol e la sensazione è che un nuovo passaggio possa diventare una soluzione utile per tutte le parti.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Cessione o prestito: le ipotesi sul tavolo
A Bergamo cresce l’idea di una cessione a gennaio, almeno in prestito, per permettere al classe 2001 di ritrovare minutaggio e fiducia. La concorrenza interna è elevata e le scelte del club orobico hanno spesso penalizzato il suo impiego. Da qui la riflessione del club, deciso a non bloccare la crescita del ragazzo.
Due club osservano da vicino
Le più attente alla sua situazione sono la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina, entrambe alla ricerca di un innesto creativo a costi contenuti. Un profilo come quello di Maldini, tecnico e versatile, risponde a ciò che le due squadre stanno cercando nel mercato di gennaio, tradizionalmente avaro di occasioni di qualità.
Una scelta utile per tutti
Per Maldini potrebbe essere il momento di cambiare aria, ritrovare spazio e rilanciarsi. Per l’Atalanta una soluzione temporanea permetterebbe di valorizzare l’investimento, mentre per i club interessati potrebbe rappresentare un colpo intelligente a basso rischio.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League