Atalanta, Maldini può partire a gennaio: Lazio e Fiorentina vigili

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Novembre 2025 · Aggiornato il 29 Novembre 2025

Atalanta, riflessioni sul futuro di Daniel Maldini

L’Atalanta sta valutando con attenzione la posizione di Daniel Maldini, arrivato in estate dal Monza per 13 milioni con aspettative importanti. La stagione, però, non ha ancora offerto le risposte sperate. Il trequartista non ha trovato né continuità né gol e la sensazione è che un nuovo passaggio possa diventare una soluzione utile per tutte le parti.

Cessione o prestito: le ipotesi sul tavolo

A Bergamo cresce l’idea di una cessione a gennaio, almeno in prestito, per permettere al classe 2001 di ritrovare minutaggio e fiducia. La concorrenza interna è elevata e le scelte del club orobico hanno spesso penalizzato il suo impiego. Da qui la riflessione del club, deciso a non bloccare la crescita del ragazzo.

Due club osservano da vicino

Le più attente alla sua situazione sono la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina, entrambe alla ricerca di un innesto creativo a costi contenuti. Un profilo come quello di Maldini, tecnico e versatile, risponde a ciò che le due squadre stanno cercando nel mercato di gennaio, tradizionalmente avaro di occasioni di qualità.

Una scelta utile per tutti

Per Maldini potrebbe essere il momento di cambiare aria, ritrovare spazio e rilanciarsi. Per l’Atalanta una soluzione temporanea permetterebbe di valorizzare l’investimento, mentre per i club interessati potrebbe rappresentare un colpo intelligente a basso rischio.

