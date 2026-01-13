Atalanta, Lookman verso il Fenerbahce: offerta da 40 milioni
Il futuro di Ademola Lookman sembra sempre più lontano dall’Atalanta. L’imminente arrivo di Giacomo Raspadori ha acceso un movimento inevitabile nel reparto offensivo nerazzurro, aprendo la strada alla possibile uscita dell’esterno nigeriano dopo stagioni di alto livello in Serie A.
La mossa del Fenerbahce
Il Fenerbahce è passato ai fatti. Secondo Sportmediaset, il club turco ha presentato una proposta strutturata: prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 37 milioni. Un’operazione che conferma la volontà concreta di portare Lookman a Istanbul già in questa finestra di mercato.
Contratto ricco per Lookman
Sul tavolo c’è anche un’offerta importante per il giocatore. Come riportato da Fanatik, la dirigenza del Fenerbahce avrebbe trovato un’intesa di massima con l’agente di Ademola Lookman per un contratto di 4 anni e mezzo da 9 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Una proposta difficilmente ignorabile.
La posizione dell’Atalanta
L’Atalanta valuta con attenzione. Secondo AS, il club turco avrebbe spinto fino a una valutazione complessiva da 40 milioni di euro, cifra inizialmente respinta dalla società bergamasca. La sensazione è che il club italiano voglia tutelare il valore del giocatore, senza però chiudere definitivamente alla cessione.
Decisione imminente
Il Fenerbahce è atteso a una riunione interna per definire i prossimi passi. Il destino di Lookman è appeso a poche ore di riflessione, con l’addio alla Serie A che appare sempre più vicino.