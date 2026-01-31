Atalanta, Lookman fuori dai convocati: trattativa avanzata con l’Atletico

L’assenza di Ademola Lookman dall’elenco dei convocati per Como-Atalanta non è casuale e racconta molto del momento che vive la Dea. L’attaccante nigeriano non si è allenato con il gruppo e resta fuori dalla trasferta di Serie A, mentre il suo futuro si gioca tutto nelle ultime e decisive ore di calciomercato.

Lookman fuori, mercato al centro

La scelta di Raffaele Palladino è chiara e condivisa con la società. Lookman è ormai in uscita e l’Atalanta sta lavorando per definire una cessione che potrebbe sbloccare il mercato nerazzurro. Dopo il raffreddamento della pista Fenerbahce, si è inserito con forza l’Atletico Madrid, pronto ad accogliere il classe ’97 in Liga.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Accordo tra i club

Secondo Sky Sport, l’intesa tra Atalanta e Atletico Madrid è già stata raggiunta. I Colchoneros hanno convinto il club bergamasco sulla formula e sulle cifre dell’operazione, individuando in Lookman il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte di stagione.

Manca il sì del giocatore

Il nodo, però, resta uno solo ed è decisivo. Lookman non ha ancora dato il via libera al trasferimento. Il dialogo con l’entourage è in corso e l’attaccante sta valutando la proposta spagnola, che resta comunque una delle destinazioni più gradite. L’Atalanta attende una risposta per capire se l’operazione potrà essere chiusa entro la fine della sessione invernale.

Ore calde a Bergamo

Sono giorni complessi per la dirigenza nerazzurra, chiamata a gestire una situazione delicata sia sul piano tecnico sia su quello strategico. La partenza di Lookman cambierebbe gli equilibri offensivi della squadra, ma permetterebbe anche nuove manovre in entrata.

La sensazione è che tutto si deciderà a breve. Bergamo aspetta, Madrid osserva, e Ademola Lookman è al centro di una scelta che può segnare il finale del mercato.