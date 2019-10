Atalanta – Lecce, nerazzurri ritrovano Bergamo

ATALANTA LECCE – Dopo le varie trasferte, Reggio Emilia e poi Parma, passando per San Siro che rimarrà stadio Champions League 2019 per i nerazzurri, l’Atalanta ritrova il campo di Bergamo e il calore cittadino più passionale del suo tifo che non è mai mancato anche nelle trasferte italiane ed europee. Lavori allo stadio Atleti Azzurri d’Italia ultimati con la nuova curva della Dea, la squadra di Gasperini vuole offrire una prestazione e confermare la continuità del suo progetto contro un Lecce neopromosso ma certamente non timoroso.

Calcio di inizio ore 15.00.

Atalanta Lecce, tabellino

Le probabili formazioni, in attesa di quelle ufficiali:

Atalanta: Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino, Hateboer; Freuler, De Roon, Gosens, Malinovskyi; Muriel, Zapata

Allenatore: Giampiero Gasperini

Lecce: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu, Falco, Babacar

Allenatore: Fabio Liverani

