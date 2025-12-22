Atalanta Musah – Nel posticipo di domenica sera l’Atalanta ha ottenuto una vittoria pesantissima nei minuti di recupero contro il Genoa. La partita dei bergamaschi è stata difficile nonostante la superiorità numerica, i tre pinti però sono arrivati in ogni caso. Musah, uno dei protagonisti, ha parlato ai microfoni del club dopo la partita.

Sofferenza – “Quando soffri così tanto per fare un gol e segni alla fine si vede la gioia di tutti. E’ una vittoria meritata“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Sulla partita – “In dieci si sono messi dietro belli compatti. Quando una squadra viene a prenderti in avanti si aprono gli spazi, mettendosi dietro è stato difficile trovare spazi. Dovevamo avere pazienza, alla fine siamo stati persistenti e abbiamo trovato il gol”.

Atalanta, la gioia di Musah: “Sulla vittoria…”

Euforia – “Sono veramente contentissimo. Ho aspettato questo momento da un po’. Ero felice come se fosse stato il mio debutto. Ho dato il massimo e sono contentissimo che abbiamo vinto. Siamo più in alto in classifica”.

Minutaggio in aumento – “Importantissimo. Si vede che sono contentissimo ma già da prima della partita, quando sapevo che iniziavo, fino ad ora che abbiamo vinto. Spero di continuare così adesso“.