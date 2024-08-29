Atalanta – Kossounou: ufficiale l’arrivo del difensore ivoriano

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo del difensore ivoriano Odilon Kossounou, prelevato dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito oneroso da 5,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

L’operazione si inserisce in un momento cruciale per la squadra bergamasca, che, dopo l’infortunio di Scalvini e l’acquisto di Godfrey, era alla ricerca di un rinforzo per la difesa. La scelta è ricaduta su Kossounou, preferito ad altri nomi, come quello di Danso, destinato ora alla Roma.

CHI È KOSSOUNOU?

Odilon Kossounou, nato ad Abidjan il 4 gennaio 2001, è un difensore centrale di grande prospettiva, noto per la sua velocità e struttura fisica imponente.

Il calciatore ha già accumulato un’esperienza significativa in Europa, iniziando la sua carriera professionistica in Svezia con l’Hammarby, prima di trasferirsi in Belgio al Club Bruges.

Nel 2021, Kossounou è stato acquistato dal Bayer Leverkusen per 23 milioni di euro, diventando uno dei difensori più promettenti del panorama europeo.

In Germania, ha collezionato 102 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol e fornendo tre assist. Nella scorsa stagione, ha contribuito in modo determinante alla storica vittoria della Bundesliga da parte del Bayer Leverkusen, oltre a conquistare la Coppa di Germania.

A livello internazionale, Kossounou ha debuttato con la nazionale ivoriana nell’ottobre 2020 e ha già accumulato 24 presenze con gli Elefanti. Recentemente, ha vinto la Coppa d’Africa 2024, giocando da titolare nella finale contro la Nigeria, vinta per 2-1.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’ATALANTA

La Dea ha espresso grande soddisfazione per l’acquisizione di Kossounou, con la famiglia Percassi e quella Pagliuca che hanno accolto calorosamente il difensore ivoriano. “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Bayer 04 Leverkusen Fußball – a titolo temporaneo con diritto di opzione – le prestazioni sportive del calciatore Odilon Kossounou, 23enne difensore ivoriano che nella scorsa stagione ha vinto la Bundesliga e la Coppa d’Africa.”

A questo link il comunicato ufficiale dell’Atalanta.

Inizialmente, Kossounou potrebbe non partire titolare, dato che dovrà integrarsi negli schemi tattici di Gasperini. Tuttavia, con la sua giovane età e il suo talento, si prevede che presto potrebbe scalare le gerarchie della difesa nerazzurra, diventando una pedina fondamentale per il futuro della squadra.

