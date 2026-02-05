Atalanta-Juventus, quarti di Coppa Italia: formazioni e diretta tv

Quarti di finale di Coppa Italia sotto i riflettori. Questa sera il Gewiss Stadium ospita Atalanta-Juventus, sfida secca che vale l’accesso alle semifinali. A Bergamo si incrociano ambizioni, rotazioni e scelte obbligate, con due allenatori pronti a giocarsi tutto in novanta minuti.

Atalanta, equilibrio e qualità tra le linee

La Atalanta di Raffaele Palladino dovrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando su compattezza e talento negli ultimi trenta metri. In porta Marco Sportiello, protetto da Sead Kolasinac, Isak Hien e Giorgio Scalvini. Sulle corsie Raoul Bellanova e Nicola Zalewski, mentre in mezzo Marten De Roon ed Ederson garantiscono ordine e fisicità. Alle spalle di Gianluca Scamacca, spazio a Giacomo Raspadori e Charles De Ketelaere, chiamati a dare imprevedibilità.

Juventus, Spalletti cerca risposte

La Juventus di Luciano Spalletti risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali Mattia Perin, difesa con Pierre Kalulu, Federico Gatti, Juan Cabal e Andrea Cambiaso. In mediana Manuel Locatelli con Teun Koopmeiners, mentre sulla trequarti agiscono Edon Zhegrova, Fabio Miretti e Francisco Conceicao, a supporto di Loïs Openda.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Zhegrova, Miretti, Conceicao; Openda. All. Spalletti

Dove vedere Atalanta-Juventus in tv

La gara, valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-26, si giocherà questa sera alle ore 21.00. Diretta tv su Italia Uno, streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.

Una notte da dentro o fuori. A Bergamo, il margine d’errore è zero.