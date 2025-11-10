Atalanta, Juric verso l’esonero: Palladino in pole per la panchina

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Crisi Atalanta: Juric a un passo dall’esonero

ESONERO JURIC – L’avventura di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta sembra giunta ai titoli di coda. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo, la società bergamasca ha convocato un summit urgente per analizzare la situazione. Il tecnico croato è ora appeso a un filo: la decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Lo 0-3 interno, giudicato inaccettabile sia nei modi che nella prestazione, ha acuito una crisi che dura da settimane in Serie A, nonostante un cammino più positivo in Champions League. Anche i tifosi, tradizionalmente vicini alla squadra, hanno espresso il loro malcontento con fischi e cori nel post-partita.

Palladino in pole per la successione

Il nome più caldo per la successione è quello di Raffaele Palladino, già vicino alla Dea in estate come possibile erede di Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico del Monza piace per la sua filosofia offensiva e per la capacità di valorizzare i giovani. Restano più defilate le piste che portano a Thiago Motta, attualmente sotto contratto con la Juventus, e a Roberto Mancini, presente al Velodrome per assistere a Marsiglia-Atalanta di Champions.

Atalanta verso il cambio tecnico

Durante la sosta per le Nazionali potrebbe concretizzarsi il ribaltone. La dirigenza valuta con attenzione, ma la sensazione è che il ciclo di Juric a Bergamo sia ormai arrivato al capolinea.

LEGGI ANCHE: