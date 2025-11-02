 Salta al contenuto

Atalanta, Juric sotto pressione: rispunta il nome di Thiago Motta

Cristiano Abbruzzese
Thiago Motta calciatore Juventus

Atalanta in difficoltà a Udine

ATALANTA THIAGO MOTTA – L’Atalanta di Ivan Juric esce sconfitta dalla trasferta contro l’Udinese e accende più di un campanello d’allarme. La squadra appare spenta, priva di idee e lontana dall’identità aggressiva che aveva promesso il tecnico croato. Il gol subito da Zaniolo nel primo tempo fotografa perfettamente il momento della Dea, poco lucida e con scarsa convinzione nelle due fasi.

Panchina in discussione

La società per ora conferma la fiducia in Juric, ma all’interno dell’ambiente iniziano a emergere riflessioni sul futuro. Le prossime gare saranno decisive per capire se l’allenatore riuscirà a invertire la rotta o se servirà un cambio per rilanciare la stagione.

L’ombra di Thiago Motta

ATALANTA THIAGO MOTTA – Il nome di Thiago Motta resta sullo sfondo. Già valutato in estate prima dell’arrivo di Juric, l’ex tecnico della Juventus piace per filosofia e mentalità offensiva. Al momento non ci sono trattative concrete, ma la dirigenza osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

Momento cruciale per la Dea

L’Atalanta resta una squadra con qualità e margini di crescita, ma serve una scossa immediata. Juric sa di giocarsi molto nelle prossime settimane: un altro passo falso potrebbe aprire definitivamente il dibattito sul suo futuro.

