Atalanta, Juric sotto pressione: rispunta il nome di Thiago Motta
Atalanta in difficoltà a Udine
ATALANTA THIAGO MOTTA – L’Atalanta di Ivan Juric esce sconfitta dalla trasferta contro l’Udinese e accende più di un campanello d’allarme. La squadra appare spenta, priva di idee e lontana dall’identità aggressiva che aveva promesso il tecnico croato. Il gol subito da Zaniolo nel primo tempo fotografa perfettamente il momento della Dea, poco lucida e con scarsa convinzione nelle due fasi.
Panchina in discussione
La società per ora conferma la fiducia in Juric, ma all’interno dell’ambiente iniziano a emergere riflessioni sul futuro. Le prossime gare saranno decisive per capire se l’allenatore riuscirà a invertire la rotta o se servirà un cambio per rilanciare la stagione.
L’ombra di Thiago Motta
ATALANTA THIAGO MOTTA – Il nome di Thiago Motta resta sullo sfondo. Già valutato in estate prima dell’arrivo di Juric, l’ex tecnico della Juventus piace per filosofia e mentalità offensiva. Al momento non ci sono trattative concrete, ma la dirigenza osserva con attenzione l’evolversi della situazione.
Momento cruciale per la Dea
L’Atalanta resta una squadra con qualità e margini di crescita, ma serve una scossa immediata. Juric sa di giocarsi molto nelle prossime settimane: un altro passo falso potrebbe aprire definitivamente il dibattito sul suo futuro.
