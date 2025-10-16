Atalanta, Juric: “Contenti per le prestazioni, meritavamo più punti e aspettiamo Scamacca. La Lazio, Lookman, Svilar-Carnesecchi…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 16 Ottobre 2025 · Aggiornato il 16 Ottobre 2025

Intervistato da Sportmediaset, Ivan Juric ha parlato del primo periodo alla guida dell’Atalanta, il tutto a tre giorni dalla gara casalinga di campionato contro la Lazio. Così il tecnico dei bergamaschi:

“Abbiamo sette partite in venti gironi, giocheranno tutti e tutti devono essere pronti, devi usare tutti quanti e vuoi ottenere risultati. Siamo contenti come prestazioni, non sono contento dei punti in campionato perché penso che abbiamo meritato di più e questo mi brucia un po’. Devi essere bravo a cambiare cose che vuoi cambiare, riuscire a farlo con l’equilibrio (dopo il lavoro di Gasperini) e fino ad ora sta andando bene, il gruppo è intelligente“.

La Lazio: “Sono fortissimi nelle ripartenze, da Cancellieri, Dia, Tavares, gente con molta gamba e accelerazione e le partite che hanno vinto molto per qualità su queste caratteristiche“.

L’attacco dell’Atalanta: “Aspettiamo ancora Scamacca per avere due punte centrali di spessore, penso possiamo fare ancora meglio ma va bene“.

Su Lookman: “Spero che dalla Nazionale torna quello che ho visto nelle due-tre settimane con noi, grande atteggiamento, positività, voglia di recuperare tempo perso. Ancora non è al massimo, mi auguro di vederlo con lo spirito che ci ha lasciato“.

Sulla Champions League: “La vivo non diversamente dalla partita contro Juventus, Torino… le vivo tutte uguali“.

Juric conclude: “Come al solito vogliamo essere competitivi, competere bene, essere dentro ogni partita. Svilar e Carnesecchi? Due grandi portieri, Svilar è più avanti nelle cose tecniche per il lavoro svolto con il preparatore, secondo me Carnesecchi ha margini di miglioramento enormi e può superarlo“.

