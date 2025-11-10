Atalanta, Juric ai titoli di coda: Palladino pronto a subentrare

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Atalanta, Juric ai titoli di coda: Palladino attende la chiamata

Un anno dopo l’addio alla Roma, anche l’esperienza di Ivan Juric all’Atalanta sembra giunta al capolinea. Il pesante 0-3 subito in casa dal Sassuolo, dopo la sconfitta con l’Udinese, ha incrinato definitivamente il rapporto con la società. Il club dei Percassi, deluso da un rendimento ben al di sotto delle aspettative, sta valutando il cambio in panchina.

Con solo due vittorie in undici gare di Serie A, accompagnate da sette pareggi e due sconfitte consecutive, i nerazzurri si trovano al tredicesimo posto, lontani dalla zona Europa. I fischi del pubblico al termine del match e l’applauso ironico ai giocatori hanno sancito la fine del ciclo Juric.

Palladino in pole: accordo fino al 2027

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Dea avrebbe già individuato in Raffaele Palladino il profilo ideale per la panchina. Già corteggiato in passato e reduce da un’ottima esperienza alla Fiorentina, il tecnico è vicino a un accordo fino al 2027.

L’ex viola porterebbe a Bergamo un calcio fluido e coraggioso, fondato su costruzione dal basso, esterni offensivi e trequartisti dinamici.

La probabile formazione tipo con Palladino: Carnesecchi; Ahanor, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca o Krstovic.

