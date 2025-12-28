Atalanta-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita

Una sfida che pesa sulla classifica

La 17ª giornata di Serie A propone in prima serata Atalanta-Inter, appuntamento fissato oggi alle 20.45. Una gara che va oltre i tre punti. La Dea vuole confermare il proprio percorso ad alta intensità, l’Inter cerca continuità per restare agganciata al vertice. Il Gewiss Stadium promette ritmo e tensione, con due squadre costruite per comandare il gioco.

Le scelte di Palladino

In casa Atalanta, Raffaele Palladino valuta la conferma di Maldini dal primo minuto nel tridente con De Ketelaere e Scamacca. Restano alternative credibili Sulemana e Samardzic, pronti a cambiare volto alla partita. Sulle corsie esterne agiranno Zappacosta e Bernasconi, ma a sinistra prende quota anche Zalewski. In difesa è indisponibile Bellanova, mentre Djimsiti punta al recupero in extremis per completare il terzetto con Hien e Kolasinac. In caso contrario, possibile adattamento con De Roon arretrato.

L’Inter di Chivu

Nell’Inter, Cristian Chivu si affida alla coppia Thuram–Lautaro Martinez, con Pio Esposito pronto a subentrare. A centrocampo Calhanoglu e Mkhitaryan partono favoriti, ma Zielinski e Sucic restano in corsa. Sugli esterni spazio a Dimarco e Luis Henrique. In difesa confermato Bisseck al posto dell’infortunato Acerbi, accanto a Akanji e Bastoni.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Dove vederla in tv

Atalanta-Inter sarà visibile gratuitamente su DAZN, previa registrazione, fino a esaurimento degli accessi disponibili. Diretta garantita anche per gli abbonati su tutti i dispositivi compatibili.