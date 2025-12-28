Atalanta-Inter, è Lautaro a riportare la vetta nell’intensa gara di Bergamo
Posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A e trasferta vicina ma oostica per l’Inter che a Bergamo affronta l‘Atalanta: gara differente rispetto agli ultimi precedenti, decisa solo nel secondo tempo da Lautaro Martinez ben servito da Esposito, appena entrato, sfruttando un errore bergamasco per poi mettere la palla sui piedi dell’argentino.
Nel resto del match, ben giocato dall’Inter per proposta e ritmo, quest’ultimo anche per merito degli avversari che non si sono risparmiati, una rete annullata per parte causa offside: quella che conta per Lautaro è la numero 166, ben in alto nella storia del club.
Nel finale, Samardzic a tu per tu con Sommer spreca l’occasione del pareggio.
I tre punti dei ragazzi di Chivu valgono il primo posto e nuovamente il sorpasso sugli avversari, anch’essi tutti vincenti oggi.
Nel prossimo turno, relativamente alle due squadre, Atalanta-Roma e Inter- Bologna.