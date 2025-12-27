Atalanta-Inter, Chivu: “Sempre ostica; non siamo perfetti ma…”

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della vicina e non facile trasferta di campionato dell’Inter contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

“E’ sempre stata una partita ostica, hanno costruito qualcosa di importante nei nove anni con Gasperini, hanno cercato poi di mantenere la stessa identità e fare le cose che l’hanno portata ad essere competitiva e tra l’altro ha vinto una Europa League. Ultimamente con Raffaele (Palladino) hanno trovato quella continuità nel vincere, dare gli stimoli, con l’Atalanta non sono mai partite semplici per il modo che hanno di fare, l’intensità che ci mettono, la verticalità, dobbiamo essere bravi, coraggiosi, mantenere quella voglia e spirito di andare alla ricerca di trovare il gioco in verticale, vincere qualche seconda palla ed essere concreti sulle poche occasioni che ti concederanno“.

Un bilancio del 2025: “Sono stati mesi difficili all’inizio per quello che era stato il vissuto e la fine della stagione scorsa ma abbiamo fatto di tutto per essere competitivi, abbiamo lavorato sodo, lasciato alle spalle la delusione del passato. Ci siamo messi in carreggiata, abbiamo provato sin dall’inizio ad aggiungere cose che servivano a questo gruppo sia dal punto di vista tattico che mentale; alti e bassi, non siamo perfetti ma stiamo cercando di migliorare quegli aspetti che a volte indirizzano l’andamento di una stagione. Abbiamo fatto delle buone cose, altre meno buone e stiamo cercando di toglierci qualche difettuccio dal punto di vista collettivo e individuale, direi che anche se siamo a dicembre dire che è un cantiere aperto non è semplice ma una squadra che vuole essere competitiva deve mantenere l’esigenza giusta per portare avanti una stagione.

ATALANTA-INTER, CHIVU IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Per noi le partite sono tutte importanti, è la mentalità che l’Inter deve avere, trattare le partite alla stessa maniera, essere la migliore versione. Non dobbiamo perdere di vista l’osare, è una squadra che ha l’ambizione giusta per competere fino in fondo“.

L’assenza di Dumfries e Luis Henrique: “La responsabilità individuale è molto importante, Luis Henrique si è trovato in una realtà diversa, le aspettative e la pressione sono altissime, ogni piccolo dettaglio viene giudicato e messo sotto la lente di ingrandimento. Nelle ultime partite non ho visto un Luis Henrique non all’altezza, ha dato il suo contributo alla causa; gli è mancata un po’ di iniziativa ma non ha fatto meno di quello che i compagni hanno fatto ma non possiamo giudicarlo per i gol, dobbiamo dargli tempo e fiducia“.

Chivu conclude: “Bisogna essere più forti delle frustrazioni, delle ingiustizie. Questa squadra ha una identità chiara, dobbiamo aggiungere e non togliere l’ossatura di cose fatte, mai semplice aggiungere cose in poco tempo. Siamo consapevoli di quello che ci manca, stiamo lavorando con determinazione, impegno, responsabilità e coraggio, uscendo dalla zona comfort e nostre certezze.

Se ogni partita che non si vince o si scivola diventa un problema, non è semplice. Viene sempre detta la verità, si responsabilizza sempre tutti, si lavora sempre per migliorare, accettare i difetti, questo gruppo si è ricompattato, ha messo la faccia”.

Ho una dignità che non è in vendita, sono leale, so qual è la mia ambizione, fare di tutto per migliorare ed essere competitivi“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club milanese.