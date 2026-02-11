Atalanta, infortunio De Ketelaere: l’esito degli esami

ATALANTA INFORTUNIO DE KETELAERE – Brutte notizie per l’Atalanta. Charles De Ketelaere si è fermato all’ultimo minuto prima della sfida contro la Cremonese e gli accertamenti hanno confermato i timori. L’attaccante belga ha riportato una lesione al corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro, problema emerso durante il riscaldamento pre-gara di lunedì scorso. Un’assenza pesante per la squadra guidata da Raffaele Palladino, che perde uno degli uomini più incisivi nel momento cruciale della stagione di Serie A.

Approfondimenti in Belgio

Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono in corso ulteriori valutazioni specialistiche per definire il percorso terapeutico più adatto. De Ketelaere è volato a Bruxelles per sottoporsi a un consulto mirato. Resta da capire se sarà necessario un intervento chirurgico oppure se si opterà per una terapia conservativa. La decisione verrà presa nei prossimi giorni, dopo il confronto con gli specialisti.

I tempi di recupero

ATALANTA INFORTUNIO DE KETELAERE – Al momento appare probabile uno stop che terrà l’ex Milan lontano dal campo almeno fino alla sosta di marzo. Una prospettiva che obbliga l’Atalanta a rivedere le rotazioni offensive nelle prossime settimane. La stagione entra nella fase decisiva e l’assenza di De Ketelaere rischia di pesare nell’economia della corsa europea. Toccherà ora al gruppo reagire, in attesa di ritrovare uno dei suoi riferimenti tecnici più importanti.