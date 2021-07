ATALANTA GOLLINI – Dopo l’arrivo di Musso, l’Atalanta è ora in cerca di una sistemazione per Gollini. Il portiere classe ’95 piace in Italia a Fiorentina e Lazio, ma al momento in vantaggio ci sarebbe il Tottenham.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, gli Spurs avrebbero avviato con decisione i contatti con la dirigenza dell’Atalanta. Gollini potrebbe dunque fare ritorno in Premier League, dove ha già vestito le maglie di Manchester United e Aston Villa.

ATALANTA GOLLINI – La trattativa tra Atalanta e Tottenham è già avviata. I londinesi vorrebbero prelevare il portiere in prestito annuale o biennale, con i nerazzurri che vorrebbero l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Ci sono ancora alcuni dettagli che separano i due club dall’accordo definitivo, ma la trattativa procede.

Oltre al Tottenham, Gollini piace anche all’Everton, che al momento non risulta essersi fatto avanti. Gollini andrebbe così a ringiovanire il pacchetto portieri degli Spurs, al momento composto da Lloris e Hart, rispettivamente di 35 e 34 anni.

