Atalanta, Gasperini: “Lookman tentato dal PSG momento difficile”
ATALANTA GASPERINI LOOKMAN PSG – In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha analizzato questa stagione dell’Atalanta, che sabato sera ha letteralmente travolto il Verona con un netto 6-1.
Così il tecnico di Grugliasco: “Dopo il mercato di gennaio potremo dire dove può arrivare l’Atalanta quest’anno. In quel momento speriamo di essere dentro la zona Europa in campionato e ancora in corsa in Coppa Italia e in Champions. In Europa è ancora tutto da conquistare e da qui a gennaio ci sono tantissime partite, il calendario si farà più difficile. Ma ho fiducia: la squadra sta bene, gioca belle partite anche dal punto di vista tecnico, meglio dell’anno scorso in questo periodo“.
Di seguito: “Quando abbiamo affrontato l’Inter, la squadra è stata due spanne sotto: in questi due mesi siamo cresciuti tanto, ma servono più di 3-4 gare per pesare la continuità dei nostri progressi e anche dei loro. Di questo riparliamo a fine andata“.
ATALANTA GASPERINI LOOKMAN PSG – Poi: “Retegui? Sapevamo che aveva le caratteristiche giuste per sostituire Scamacca, che facesse subito tanti gol non era immaginabile. Ma è tutta roba sua, io lo stimolo solo a fare, e meglio, le cose in più che può fare. Cosa accadrà quando tornerà Scamacca? Le squadre forti le fanno gli attacchi forti, e se oggi abbiamo un punto debole è il numero di attaccanti puri in rosa. Non ho mai preparato una partita, anche contro le più forti, senza pensare a come poterle fare gol. Quando riavrò Scamacca sarò solo molto contento“.
Infine: “Lookman tentato in estate dal PSG? No,non è stato un bel momento. E chissà che certe ipotesi non si ripresentino, spero non a gennaio. Ma intanto, adesso, è importante solo che sia così “dentro” la squadra“.
