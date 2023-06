Gasperini Atalanta rinnovo – Domani, contro il sorprendente Monza di Palladino, l’Atalanta spera di confermare ancora una volta la sua presenza nelle coppe europee per la prossima stagione, nella fattispecie l’Europa League, dato che i posti per la Champions League sono già stati prenotati da Napoli, Lazio, Inter e Milan. Una volta archiviato l’ultimo impegno stagionale, ci sarà da occuparsi della questione rinnovo per Gian Piero Gasperini, il cui attuale contratto che lo lega alla Dea andrà in scadenza tra un anno.

Gasperini Atalanta rinnovo – Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, al Gewiss Stadium ci sarà anche Stephen Pagliuca, socio da oltre un anno della famiglia Percassi, che tra l’altro domani sera festeggerà anche il tredicesimo compleanno al timone della società bergamasca, con tante soddisfazioni in campo nazionale ma soprattutto europeo, visto che ormai da diversi anni l’Atalanta ottiene la qualificazione alle più grandi competizioni continentali. L’arrivo di Pagliuca a Bergamo potrebbe dare un’accelerata decisiva alla questione Gasperini, che dal canto suo ha già espresso la disponibilità a rimanere.

