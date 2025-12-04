Atalanta e Como su Smit, gioiello dell’AZ che incanta l’Europa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Dicembre 2025

Perché Atalanta e Como puntano su Smit

La crescita dei giovani passa spesso da ambienti sereni. Le realtà di Atalanta e Como lo dimostrano da anni. Qui un talento può sbagliare, capire il gioco, costruirsi. Basta chiedere a Nico Paz, arrivato come promessa e oggi tra i più incisivi della Serie A nel suo ruolo.

In questo scenario entra Kees Smit, classe 2006 dell’AZ Alkmaar, uno dei profili più seguiti del momento. Centrocampista offensivo mobile su tutta la trequarti, è emerso come protagonista assoluto dell’ultimo Europeo Under 19 vinto dall’Olanda: capocannoniere, miglior giocatore e mvp della finale. Un biglietto da visita che spiega il crescente interesse su di lui.

Il profilo tecnico del talento olandese

Smit interpreta il ruolo di numero dieci con creatività e visione. Cerca la giocata verticale, anticipa le situazioni e porta personalità in ogni possesso. Nel 2023 ha alzato la Youth League, eliminando Real Madrid e Barcellona, a cui ha segnato un gol da centrocampo che racconta la sua incoscienza lucida. Ha debuttato in Eredivisie nel marzo 2024 e oggi è titolare fisso.

Il suo contratto con l’AZ Alkmaar scade nel 2028 e la valutazione si aggira sui 20 milioni. È assistito dalla Forza Sports Group, la stessa che ha portato Jayden Addai al Como.

In Italia Kees Smit piace a Atalanta e Como. All’estero i suoi estimatori includono Chelsea, Liverpool, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Il mercato ha già iniziato a muoversi.

