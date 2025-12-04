Atalanta e Como su Smit, gioiello dell’AZ che incanta l’Europa
Perché Atalanta e Como puntano su Smit
La crescita dei giovani passa spesso da ambienti sereni. Le realtà di Atalanta e Como lo dimostrano da anni. Qui un talento può sbagliare, capire il gioco, costruirsi. Basta chiedere a Nico Paz, arrivato come promessa e oggi tra i più incisivi della Serie A nel suo ruolo.
In questo scenario entra Kees Smit, classe 2006 dell’AZ Alkmaar, uno dei profili più seguiti del momento. Centrocampista offensivo mobile su tutta la trequarti, è emerso come protagonista assoluto dell’ultimo Europeo Under 19 vinto dall’Olanda: capocannoniere, miglior giocatore e mvp della finale. Un biglietto da visita che spiega il crescente interesse su di lui.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Il profilo tecnico del talento olandese
Smit interpreta il ruolo di numero dieci con creatività e visione. Cerca la giocata verticale, anticipa le situazioni e porta personalità in ogni possesso. Nel 2023 ha alzato la Youth League, eliminando Real Madrid e Barcellona, a cui ha segnato un gol da centrocampo che racconta la sua incoscienza lucida. Ha debuttato in Eredivisie nel marzo 2024 e oggi è titolare fisso.
Il suo contratto con l’AZ Alkmaar scade nel 2028 e la valutazione si aggira sui 20 milioni. È assistito dalla Forza Sports Group, la stessa che ha portato Jayden Addai al Como.
In Italia Kees Smit piace a Atalanta e Como. All’estero i suoi estimatori includono Chelsea, Liverpool, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Il mercato ha già iniziato a muoversi.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League