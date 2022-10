Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a “L’Eco di Bergamo“. Il centrale albanese ha appena smaltito un infortunio al perone rimediato alla seconda giornata di Campionato contro il Milan.

ATALANTA, DJIMSITI: “PERIODO DIFFICILE MA ORA MI SENTO AL 100%”

“Vengo da un periodo difficile: gli infortuni non fanno bene e chiunque vorrebbe sempre avere la possibilità di scendere in campo. Mi sono fatto male in Atalanta-Milan, in una maniera sfortunata: Origi voleva calciare e io ho provato a intervenire, non rimprovero nulla né a me né a lui. Ho lavorato per rientrare il prima possibile e ora mi sento al 100%”, ha dichiarato Djimsiti.

Sui giovani: “Hanno fatto bene: giocando sempre di più, i ragazzi aumentano l’esperienza e hanno la possibilità di crescere. Scalvini e Okoli hanno buone prospettive: possono rappresentare il futuro, anche per l’Italia, poi nel calcio può sempre succedere di tutto”.

Sulla sconfitta con la Lazio: “Va dato merito ai nostri avversari, che hanno giocato molto bene: la Lazio è una squadra tecnica, ha palleggiato e mostrato qualità. Per noi è stato difficile affrontarla. Ha dominato, ma non è che abbia creato troppe occasioni da gol: avremmo comunque potuto raddrizzare la partita”.

Sugli obiettivi: “Non abbiamo obiettivi e ragioniamo partita per partita: tra qualche tempo faremo il punto”.

