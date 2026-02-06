Atalanta devastante: Juventus ko 3-0, Dea in semifinale

L’Atalanta firma una prestazione di autorità e batte nettamente la Juventus per 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia, conquistando l’accesso alle semifinali. Al Gewiss Stadium la squadra di Raffaele Palladino colpisce nei momenti chiave e punisce una Juventus generosa ma poco concreta, guidata da Luciano Spalletti.

La cronaca del primo tempo

L’avvio è di marca Juventus. Khephren Thuram accompagna l’azione con continuità e Francisco Conceiçao crea scompiglio sulla destra. Al 20’ il portoghese va vicinissimo al vantaggio: prima Marco Carnesecchi lo chiude in uscita, poi il sinistro a giro si stampa sulla traversa. L’episodio che cambia l’inerzia arriva al 27’: mano di Gleison Bremer in area e rigore per la Atalanta. Dal dischetto Gianluca Scamacca è glaciale e firma l’1-0. I bianconeri reagiscono subito, ancora Bremer di testa sfiora il palo su cross dalla sinistra.

Ripresa, la Dea dilaga

Nella ripresa la Juventus prova ad alzare il ritmo alla ricerca del pareggio. Spalletti cambia assetto, inserendo Jeremie Boga al posto di Federico Gatti. L’occasione migliore capita a Weston McKennie, che al 67’ gira alto da buona posizione su assist di Jonathan David. La Atalanta attende e colpisce. Al 77’ Raoul Bellanova pennella dalla destra e Ibrahim Sulemana insacca il 2-0. Nel finale arriva anche il tris: Nikola Krstovic serve Mario Pasalic, diagonale preciso e partita chiusa.

Verso la semifinale

La Atalanta vola così in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Bologna-Lazio, in programma mercoledì 11 febbraio. Una serata da incorniciare per la Dea, che manda un segnale forte al torneo.