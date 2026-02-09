Atalanta, De Ketelaere ko nel riscaldamento: ansia per Palladino

Serata dolceamara per l’Atalanta

Vittoria sofferta ma pesante per l’Atalanta, che supera 2-1 la Cremonese e porta a casa tre punti importanti. Il successo, però, è accompagnato da più di una preoccupazione. Prima del fischio d’inizio, infatti, Raffaele Palladino è stato costretto a rivedere l’undici titolare a causa di due forfait improvvisi: prima Gianluca Scamacca, poi Charles De Ketelaere. Un doppio stop maturato tra rifinitura e riscaldamento che ha portato all’inserimento in extremis di Nikola Krstovic e Lazar Samardzic.

Cosa è successo a De Ketelaere

Il caso più delicato riguarda Charles De Ketelaere. Il belga era stato annunciato regolarmente tra i titolari, ma durante il riscaldamento ha accusato un risentimento al ginocchio destro che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca pochi minuti prima dell’inizio del match. Una situazione che ha sorpreso anche lo staff tecnico, vista la tempistica ravvicinata all’inizio della gara.

Esami in arrivo e tempi di recupero

Se per Scamacca filtra un cauto ottimismo, trattandosi verosimilmente di una contusione, maggiore prudenza accompagna le condizioni di De Ketelaere. L’attaccante belga si sottoporrà agli esami strumentali nella giornata di domani. Non è escluso uno stop di una o più partite.

Un’assenza che pesa sul calendario

Un’eventuale indisponibilità del belga avrebbe un peso specifico rilevante, considerando il fitto calendario di febbraio: il big match contro il Napoli in Serie A e il doppio confronto dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund incombono. In casa Atalanta, l’attenzione ora è tutta sugli esami.