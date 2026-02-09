Atalanta-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Una sfida chiave al Gewiss Stadium

La 24ª giornata di Serie A prosegue con Atalanta-Cremonese, in programma alle 18.30 al Gewiss Stadium. Una gara importante per entrambe, con la Atalanta chiamata a consolidare la propria posizione europea e la Cremonese a caccia di punti preziosi per dare continuità al proprio campionato. I riflettori sono puntati sulle scelte di Raffaele Palladino e Davide Nicola, tecnici accomunati da un’idea di calcio pragmatica e intensa.

Le scelte di Palladino

In casa Atalanta pesa la squalifica di Martens De Roon. A centrocampo spazio a Mario Pasalic accanto a Éderson, mentre sulla destra è aperto il ballottaggio tra Davide Zappacosta e il recuperato Raoul Bellanova. In avanti favorito Gianluca Scamacca, con Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori alle sue spalle. Possibile impiego di Nicola Zalewski sulla corsia mancina. In difesa, senza Ahanor, pronto Sead Kolasinac.

La Cremonese di Nicola

La Cremonese dovrebbe confermare il tandem offensivo Federico Bonazzoli–Jamie Vardy, con Milan Djuric inizialmente in panchina. A centrocampo Morten Thorsby e Youssef Maleh agiranno ai lati del regista Alberto Grassi, mentre in difesa guida Federico Baschirotto, con Tommaso Barbieri e Giuseppe Pezzella sulle fasce.

Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 18.30. Disponibile su app DAZN per smart TV, su Sky Q e sul canale DAZN attivabile su Sky.