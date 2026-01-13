Atalanta, colpo Raspadori: visite mediche e firma fino al 2030

L’Atalanta piazza un colpo di primo piano e rilancia con decisione le proprie ambizioni nella seconda parte della stagione di Serie A: è tutto fatto per Giacomo Raspadori, che torna in Italia dopo una breve parentesi all’Atletico Madrid. L’operazione è stata definita a titolo definitivo e rappresenta un innesto di peso per il reparto offensivo nerazzurro.

Accordo chiuso con l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’intesa tra Atalanta e Atletico Madrid è stata raggiunta sulla base di 23 milioni di euro più bonus. Un investimento significativo, che conferma la volontà della Dea di rafforzarsi con profili pronti e di qualità, capaci di incidere da subito nel campionato italiano.

Visite mediche e firma imminente

Raspadori è già rientrato in Italia e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito. Subito dopo arriverà la firma su un contratto di quattro anni e mezzo, che legherà l’attaccante classe 2000 al club bergamasco fino all’estate del 2030.

Un ritorno in Serie A

Dopo le esperienze con Sassuolo e Napoli, il ritorno in Serie A segna una tappa importante nella carriera di Raspadori. La sua avventura in Liga si chiude dopo appena sei mesi, con la scelta di rimettersi al centro di un progetto tecnico che punta su dinamismo, intensità e qualità negli ultimi metri.

Concorrenza superata

L’Atalanta ha bruciato la concorrenza di Roma e Napoli, assicurandosi un attaccante versatile, in grado di muoversi su tutto il fronte offensivo. Un colpo mirato, che rafforza l’organico e offre nuove soluzioni tattiche in vista di una seconda parte di stagione tutta da vivere.