Atalanta-Chelsea, Maresca: “Squadra aggressiva, proveremo a fare il nostro”
Enzo Maresca, manager del Chelsea è stato intervistato a Bergamo da Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League contro l’atalanta. Così il mister italiano:
“Cole Palmer? E’ stato un paio di mesi fuori, adesso sta rientrando ma non può ancora giocare ogni tre giorni. Abbiamo avuto diversi problemi, conseguenza anche dell’anno scorso molto lungo ma continueremo a provare a fare del nostro meglio. Palladino? Sì, Raffaele era alla Juve con Gasperini, lo conosco ed è venuto a vedere un paio di partite nostre prima che andasse all’Atalanta”.
Sull’Atalanta: “Squadra aggressiva che prova a fare un determinato calcio, proveremo a fare il nostro“.
Un ritorno di Maresca in Italia: “In questo momento rappresento uno dei club più importanti al mondo e sono veramente contento, poi quello che può succedere nessuno lo sa“.
