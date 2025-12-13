Atalanta-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 13 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Atalanta-Cagliari, sfida da obiettivi opposti

La 15ª giornata di Serie A propone il confronto tra Atalanta e Cagliari, una partita che mette di fronte ambizioni diverse ma la stessa necessità di fare punti. Gli orobici vogliono tornare alla vittoria per non perdere troppo terreno dalla zona europea, mentre i sardi vogliono muovere la classifica per allontanarsi dalle posizioni più delicate.

Le scelte dell’Atalanta tra assenze e qualità offensiva

In casa Atalanta, Raffaele Palladino deve fare i conti con gli stop di Bellanova e Sulemana. Sulla corsia sinistra dovrebbe partire Zalewski, mentre davanti Scamacca agirà da riferimento centrale, supportato da Lookman e De Ketelaere, con Samardzic pronto a insidiare una maglia da titolare. In difesa possibile spazio per Kolasinac, mentre Scalvini, appena rientrato, dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo restano punti fermi De Roon ed Ederson.

Cagliari, Pisacane cerca equilibrio

Nel Cagliari resta out Mina. Fabio Pisacane valuta Rodriguez nel terzetto difensivo, con Luperto e Zappa. A centrocampo è aperto il ballottaggio tra Adopo e Prati, mentre sulle fasce agiranno Palestra e Obert. In attacco spazio alla coppia Esposito-Borrelli, con Luvumbo arma importante a gara in corso.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 20.45. Disponibile su smart tv, Sky Q, canale Sky 251 e Now TV.