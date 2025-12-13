Atalanta-Cagliari, doppietta Scamacca per ritrovare la vittoria
Agli ospiti non basta Gaetano
Cercava la vittoria in campionato l’Atalanta che a Bergamo ospitava il Cagliari, posticipo del sabato, quindicesima giornata di Serie A 2025/26: nella settimana della brutta prestazione in trasferta contro il Verona e la grande serata di Champions League in casa contro il Chelsea, obiettivo dare continuità e riguadagnare posizioni in campionato per giocare ancora in Europa la prossima stagione.
I nerazzurri partono bene, sbloccando la gara con Gianluca Scamacca ma ad un quarto d’ora dalla fine, dopo il gol pesante nel finale contro la Roma di domenica scorsa si ripete Gianluca Gaetano che al 75′ realizza l’1-1 per la gioia dei tanti tifosi sardi presenti nel settore ospiti.
Il pubblico di casa può riprendere a cantare pochi minuti dopo quando ancora Scamacca riporta avanti i suoi, rete che è quella decisiva anche per il via del gol in fuorigioco di Luvumbo al 93′: al triplice fischio dell’arbitro, Atalanta-Cagliari è 2-1 finale.
L’Atalanta è undicesima in classifica mentre il Cagliari è 4 punti sopra le ultime tre, Pisa, Verona e Fiorentina con queste ultime due che si affronteranno domani pomeriggio.
Nel prossimo turno, la squadra del mister Raffaele Palladino andrà in Liguria per sfidare il Genoa mentre scontro diretto per i ragazzi di Fabio Pisacane che in Sardegna ospiteranno il Pisa.