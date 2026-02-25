Atalanta-Borussia Dortmund, una serata da Dea: 4-1 e gol qualificazione al 97′

Seconda italiana in campo nel ritorno dei playoff di Champions League con in palio l’accesso agli ottavi e dopo l’uscita dell’Inter, l’altra nerazzurra, l’Atalanta, a pochi chilometri di distanza cerca la rimonta contro il Borussia Dortmund vittorioso 2-0 in Germania.

Raffaele Palladino attendeva una bolgia alla New Balance Arena e grazie alla spinta del pubblico, il vantaggio è immediato con Gianluca Scamacca al 5′: prima dell’intervallo, arriva anche il 2-0 di Davide Zappacosta che rimette tutto in equilibrio.

Se da un lato è grande prestazione bergamasca, dall’altra i tedeschi si rendono pericolosi in una sola occasione e sono puniti e dal mix di qualità e furore dell’Atalanta che sigla il terzo gol al 57′, autore Mario Pasalic.

Al 73′, BVB nuovamente pericoloso e nella successiva azione, giocata individuale di Karim Adeyemi che supera Carnesecchi, riportando a due i gol di differenza come all’andata. Minuto 81′, Samardzic prova ad evitare i tempi supplementari ma il tiro del centrocampista termina fuori di poco. Ultimo minuto di recupero, episodio chiave: controllo Var per un fallo su Krstovic di Bensebaini che tocca pallone e testa dell’attaccante mentre era pronto a colpire e sul dischetto Lazar Samardzic realizza il 4-1 he vale il passaggio del turno.