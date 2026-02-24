Atalanta-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla
L’Atalanta si gioca tutto contro il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League. Il 2-0 dell’andata impone una rimonta netta: alla squadra di Raffaele Palladino servirà una vittoria con tre gol di scarto per ribaltare il verdetto.
Reduci dal successo in rimonta contro il Napoli in Serie A, i nerazzurri cercano continuità europea davanti al pubblico del Gewiss Stadium.
Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac.
Conferma per Scamacca al centro dell’attacco, supportato da Samardzic e Zalewski. In difesa spazio a Scalvini. I tedeschi si affidano alla solidità di Bellingham e alla profondità di Guirassy, con Adeyemi pronto a subentrare.
Indisponibili
Per l’Atalanta out De Ketelaere e Raspadori. Nessuno squalificato.
Nel Borussia Dortmund assenti Emre Can, Sule, Mané e Schlotterbeck; squalificato Drewes.
Orario e dove vederla
Si gioca mercoledì 25 febbraio alle 18:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, streaming su Now Tv e Sky Go.
Servirà una prestazione perfetta. L’Atalanta vuole provarci fino in fondo.