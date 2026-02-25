Atalanta-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta si gioca una fetta di stagione nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund. Dopo il 2-0 incassato in Germania, la squadra di Raffaele Palladino è chiamata a una prova di maturità e coraggio per conquistare l’accesso agli ottavi di finale.

Alla New Balance Arena servirà un’Atalanta intensa, lucida e concreta. La rimonta non è semplice, ma il fattore campo può fare la differenza.

Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac.

Palladino si affida ancora a Scamacca come riferimento offensivo, con Samardzic e Zalewski a supporto tra le linee. In mezzo al campo esperienza e dinamismo con De Roon ed Ederson.

Il Borussia Dortmund punta sulla qualità di Bellingham e sulla forza fisica di Guirassy, pronto a sfruttare ogni spazio in transizione.

Dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. Disponibile anche in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go per gli abbonati.

L’Atalanta ci crede. Ora servono novanta minuti perfetti.