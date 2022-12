Atalanta, Boga non decolla – Arrivato a Bergamo per compiere il definitivo salto di qualità, Jeremie Boga ha fornito prestazioni ben al di sotto delle aspettative della società nerazzurra. Il giocatore non ha inciso minimamente in questa prima parte di campionato e, come riportato da “La Gazzetta Dello Sport“, anche nelle amichevoli che l’ Atalanta sta disputando in questi giorni il copione sembra essere lo stesso.

Atalanta, Boga non decolla – Proprio per questo motivo a Bergamo avrebbero iniziato a valutare seriamente la possibilità di darlo via in prestito, ipotesi scartata seccamente la scorsa Estate, quando il Leicester era ad un passo dall’aggiudicarselo. Ora le cose sono drasticamente cambiate e il giocatore ivoriano per primo ha bisogno di trovare continuità; sulle sue tracce vi è la Fiorentina che nel corso della prossima finestra invernale di calciomercato vorrebbe tentare di portarlo in Toscana, proprio mediante la formula sopracitata.

