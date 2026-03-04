Atalanta-Bayern: via ai biglietti dal 2 marzo

Ottavi di Champions a Bergamo

BIGLIETTI ATALANTA BAYERN – Il marzo europeo dell’Atalanta passa dagli ottavi di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. L’andata è in programma martedì 10 alle 21 allo Stadio di Bergamo e cresce l’attesa per una sfida che si preannuncia da tutto esaurito.

BIGLIETTI ATALANTA BAYERN – La vendita dei biglietti scatterà alle 10 del 2 marzo con la prelazione dedicata agli abbonati alla League Phase UCL 2025/26, attiva fino alle 19 del 3 marzo. Seguiranno la fase riservata ai posti UEFA (4 marzo), la prelazione Dea Card (5 marzo) e infine la vendita libera dalle 10 del 6 marzo.

Prezzi e modalità

I tagliandi saranno acquistabili online, nei punti Vivaticket e al Ticketing Point dello stadio. Ogni ordine potrà comprendere fino a 4 biglietti.

I prezzi variano in base alla fase di vendita: Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini partono da 27 euro in prelazione abbonati e arrivano a 40 in vendita libera. Tribuna Onore da 110 a 190 euro, Pitch View fino a 160 euro, mentre la Tribuna Vip con hospitality è fissata a 450 euro. Previsto dynamic pricing in alcuni settori.

Limitazioni e raccomandazioni

In vendita libera non potranno acquistare biglietti i nati o residenti in Germania, salvo settore ospiti gestito dal Bayern Monaco.

Apertura cancelli due ore prima del match, obbligo di documento e rispetto del posto assegnato. Bergamo si prepara a una notte europea di altissimo livello.