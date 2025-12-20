Atalanta, attacco da rifare: ipotesi scambio Krstovic-Pinamonti

Atalanta, mercato d’inverno e nuove esigenze offensive

L’Atalanta si avvicina alla sessione invernale con una priorità chiara: intervenire in attacco. L’assenza di Ademola Lookman, impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria, impone riflessioni immediate. Raffaele Palladino chiede soluzioni funzionali, capaci di garantire gol, profondità e continuità in un momento cruciale della stagione.

L’idea dello scambio: Krstovic in uscita

Secondo quanto riportato da TMW, a gennaio potrebbe salutare Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino, arrivato in estate dal Lecce, non ha ancora inciso come previsto nel sistema nerazzurro. Il suo profilo resta appetibile sul mercato e l’Atalanta valuta una cessione intelligente, utile a rimodellare il reparto senza stravolgere gli equilibri economici.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Pinamonti, profilo gradito a Gasperini

Il nome caldo è quello di Andrea Pinamonti, attualmente al Sassuolo. I numeri parlano per lui: quattro gol e tre assist in quindici presenze in Serie A. Attaccante strutturato, abituato a lavorare per la squadra e ad attaccare l’area, Pinamonti rappresenta una soluzione coerente con le esigenze tattiche di Palladino.

Operazione sostenibile e tempi della trattativa

L’ipotesi più concreta è uno scambio tra Atalanta e Sassuolo, formula che consentirebbe a entrambe le società di intervenire senza esborsi eccessivi. Le valutazioni sono in corso, ma l’idea prende corpo. A Bergamo il mercato non è mai improvvisazione: ogni mossa segue una logica precisa. E gennaio potrebbe portare novità rilevanti in attacco.