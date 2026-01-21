Atalanta-Athletic Bilbao, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta torna a respirare aria di Champions League e lo fa in una delle notti più delicate della stagione: la settima giornata della fase campionato propone al Gewiss Stadium la sfida contro l’Athletic Bilbao, avversario solido e strutturato, capace di imporre ritmo e intensità. Per i nerazzurri, l’obiettivo è chiaro: servono punti pesanti per restare agganciati al treno qualificazione.

La squadra di Raffaele Palladino arriva all’appuntamento con fiducia ma anche con la consapevolezza che servirà una prestazione completa. L’Atalanta ha dimostrato di saper competere ad alto livello europeo, ma ora è chiamata a trasformare il gioco in risultati. Il pubblico di Bergamo rappresenta un fattore, soprattutto nelle gare che richiedono personalità e lucidità.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le scelte dell’Atalanta

Il 3-4-2-1 resta il punto fermo. In difesa spazio a Giorgio Scalvini, Isak Hien e Sead Kolasinac, mentre sulle corsie agiranno Davide Zappacosta e Tommaso Bernasconi. Qualità e inserimenti saranno affidati a Charles De Ketelaere e Nicola Zalewski, a supporto di Gianluca Scamacca, riferimento offensivo.

L’Athletic Bilbao di Valverde

L’Athletic Bilbao si presenta con il consueto 4-2-3-1 di Ernesto Valverde. Attenzione alla velocità di Iñaki Williams e Nico Williams, armi capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difesa europea.

Probabili formazioni

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Rego; I. Williams, Unai Gomes, N. Williams; Guruzeta. All. Valverde.

Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, con copertura sui canali Sky Sport 4K e Sky Sport 253.