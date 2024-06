Nicolò Cambiaghi, esterno dell’Atalanta, sarebbe finito nel mirino del Como, club pronto a spodestare la Lazio; c’è anche il Bologna

Un’esperienza biennale a Empoli, più che formativa, per accrescere il livello tecnico e acquisire ancor più sicurezze in un campionato complicato come quello della Serie A. Ora, per Nicolò Cambiaghi, esterno di proprietà dell’Atalanta e vincolato da un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2028, starebbe per profilarsi lo step successivo, con la Lazio fortemente interessata all’attaccante classe 2000 nell’ottica di completare ulteriormente un reparto offensivo che dovrebbe prevedere gli innesti di Tchaouna della Salernitana e Noslin, protagonista di un grande finale di stagione a Verona. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tuttavia, diversi club sarebbero pronti a bussare alla porta della Dea e sottoporle l’offerta giusta per rilevare il cartellino del ventiquattrenne a titolo definitivo.

Tra queste, figurerebbe il Como, squadra neopromossa in Serie A e sicura protagonista di una sessione estiva di mercato che si prospetta ambiziosa e scoppiettante. Ma i lombardi dovrebbero guardare, idealmente, gli specchietti retrovisori nell’ottica di un sorpasso attuabile dal Bologna di Giovanni Sartori, Direttore Sportivo che avrebbe richiesto informazioni di un esterno che ha contribuito alla salvezza dell’Empoli nei minuti conclusivi della passata stagione, in virtù di una rete e cinque assist. Stando a quanto rilevato dal portale Transfermarkt.it, la valutazione apposta dalla Dea sul cartellino di Cambiaghi si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro, ma la sensazione è che l’Atalanta possa privarsi di Cambiaghi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

