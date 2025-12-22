Atalanta, Ahanor incanta la Serie A: il Chelsea pronto all’assalto

Un investimento che fa rumore

L’Atalanta ha acceso i riflettori sul futuro con l’acquisto di Honest Ahanor, difensore centrale classe 2008 arrivato dal Genoa per 20 milioni di euro. Un’operazione che in estate ha fatto discutere e che ha consegnato al club bergamasco il secondo giocatore italiano più costoso di sempre alla sua età. Una scelta chiara, ponderata, che conferma la linea del club: investire sul talento prima che esploda definitivamente.

Crescita rapida e impatto immediato

Inserito gradualmente nel contesto della Serie A, Ahanor ha già collezionato 8 presenze nella stagione 2025/2026, mostrando personalità, letture difensive mature e una sorprendente serenità nei momenti chiave. Qualità che non sono passate inosservate, soprattutto considerando l’età e la pressione di un campionato esigente come quello italiano.

Il Chelsea osserva da vicino

Tra i club più attenti alla sua evoluzione c’è il Chelsea, che da mesi monitora il difensore nerazzurro. In Inghilterra si parla di un possibile affondo nella prossima estate, con una valutazione che potrebbe arrivare fino a 60 milioni di euro. Una cifra che riflette non solo il potenziale del giocatore, ma anche la crescente centralità del mercato dei giovani difensori di alto livello.

Contratto lungo e strategia chiara

Honest Ahanor è legato all’Atalanta da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Un dettaglio tutt’altro che secondario. Il club bergamasco non ha alcuna urgenza di vendere e può gestire tempi e condizioni. L’Atalanta ha in mano un patrimonio tecnico e finanziario, e intende valorizzarlo fino in fondo.