L’Atalanta, reduce dalla trasferta di Bologna vinta per 0-2, può ora concentrarsi sul mercato: in mattinata è stato trovato l’accordo totale con la Fiorentina per la cessione di Marco Brescianini e Daniel Maldini è sempre più vicino alla Lazio. Sembra dunque scontato che la Dea prenderà almeno un sostituto, senza perdere troppo tempo: l’obiettivo e Giovane Santana do Nascimento dell’Hellas Verona.

ATALANTA, BLITZ PER GIOVANE: SI PUÒ CHIUDERE NELLE PROSSIME ORE

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’obiettivo del club bergamasco è di chiudere il prima possibile l’operazione per evitare l’inserimento di altri club come la Roma. I giallorossi infatti, stanno monitorando da tempo il brasiliano e potrebbero tentare l’affondo qualora le piste Raspadori e Zirkzee si raffreddassero. L’intenzione dell’Atalanta è archiviare la pratica in giornata: si lavora senza sosta per trovare la quadra economica con il Verona, che valuta il cartellino del proprio gioiello non meno di 15 milioni di euro. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Oltre a “Atalalanta-Giovane, possibile fumata bianca in giornata: i dettagli” leggi anche: