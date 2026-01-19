Aston Villa su Kalulu: la Juventus fissa il prezzo del francese

Secondo The Sun, il nome di Pierre Kalulu è entrato con decisione nell’agenda dell’Aston Villa. Il club inglese monitora la situazione del difensore della Juventus, pronto a muoversi qualora si creassero le condizioni giuste per un accordo. Un interesse concreto, che si inserisce in un contesto di mercato destinato a scaldarsi nelle prossime settimane.

La posizione della Juventus

In casa Juventus il tema è chiaro. La qualificazione alla prossima Champions League pesa sulle strategie future e il club bianconero non esclude cessioni importanti in caso di mancato accesso alla massima competizione europea. Kalulu rientra tra i profili valutabili, ma solo a fronte di un’offerta significativa. La richiesta è di 30 milioni di euro, dieci in più rispetto ai 20 investiti per strapparlo al Milan.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Concorrenza inglese e numeri stagionali

L’Aston Villa non è solo. Anche Manchester United e Tottenham Hotspur seguono con attenzione il difensore francese classe 2000. Nell’attuale stagione di Serie A, Kalulu ha collezionato 21 presenze, con un gol e tre assist, dimostrando affidabilità e duttilità tattica. Il suo valore di mercato, stimato da Transfermarkt, si aggira sui 28 milioni.

Apertura alla Premier League

Arrivato alla Juventus nell’agosto 2024 e legato al club fino a giugno 2029, Kalulu sarebbe aperto a una nuova sfida in Premier League. La corsa dell’Aston Villa alla Champions League potrebbe fare la differenza, rendendo Birmingham una destinazione credibile e ambiziosa per il futuro del difensore francese.