Aston Villa su Bernabé: assalto da 25 mln e sfida a Napoli e Roma

Aston Villa in pressing su Adrián Bernabé

Il nome di Adrián Bernabé è tornato al centro del mercato europeo: il centrocampista del Parma, protagonista di un avvio di stagione solido in Serie A, avrebbe attirato le attenzioni dell’Aston Villa, pronta a valutare un investimento significativo. Il club di Premier League segue con interesse il 24enne spagnolo e considera il suo profilo adatto al proprio progetto tecnico.

La concorrenza di Napoli e Roma

Il ritorno in Inghilterra potrebbe rappresentare una possibilità intrigante per l’ex Manchester City, ma la strada non è libera. Napoli e Roma hanno manifestato apprezzamento per il giocatore e monitorano la situazione con attenzione. La valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, cifra superiore all’attuale valore di mercato stimato da Transfermarkt in 15 milioni, segno del peso che Bernabé ha acquisito con prestazioni continue.

Il percorso al Parma e i numeri in stagione

Arrivato al Parma nell’estate 2021, Bernabé è diventato una delle certezze della squadra crociata. Il suo contratto scade nel 2027, elemento che mette il club in una posizione di forza nelle trattative. In questa stagione ha già collezionato undici presenze in campionato, arricchite da due gol che hanno confermato la sua crescita tecnica e mentale.

Uno scenario destinato a evolversi

L’Aston Villa valuta l’affondo già per le prossime finestre di mercato, mentre Napoli e Roma restano alla finestra pronte a inserirsi. Il futuro di Adrián Bernabé si annuncia uno dei temi caldi dei prossimi mesi.

