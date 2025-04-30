Aston Villa e Newcastle si sfidano per Guendouzi della Lazio
Lotta tra Premier League per il centrocampista francese
Il nome di Matteo Guendouzi è diventato uno dei più chiacchierati del mercato estivo. Il centrocampista francese, attualmente in forza alla Lazio, è finito nel mirino di due club di Premier League: Aston Villa e Newcastle. Entrambe le società inglesi sono alla ricerca di rinforzi per la mediana e vedono in Guendouzi un profilo ideale per garantire equilibrio, dinamismo e visione di gioco. Il valore fissato dalla Lazio per il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che potrebbe salire ulteriormente data la concorrenza tra i club.
Aston Villa punta sulla continuità e sulla qualità
La dirigenza dell’Aston Villa ha identificato in Guendouzi un obiettivo prioritario per la prossima stagione. Il club vuole consolidare il proprio centrocampo con elementi di esperienza internazionale, capaci di reggere il doppio impegno tra campionato e coppe europee. L’interesse è concreto e i contatti preliminari con l’entourage del giocatore sarebbero già stati avviati.
Newcastle valuta l’affondo decisivo
Anche il Newcastle segue con attenzione la situazione del centrocampista francese. Con l’intento di rafforzare ulteriormente la propria rosa in vista della prossima stagione di Premier League, i Magpies potrebbero presto presentare un’offerta ufficiale. La presenza di una seconda pretendente importante potrebbe accelerare le trattative, sia per quanto riguarda le condizioni economiche sia per i tempi dell’operazione.
LEGGI ANCHE:
- Juventus, accelerata su Hancko: contatti avviati col Feyenoord
- Everton su Bisseck: l’Inter apre, ma solo dopo il Mondiale Club
- Como sogna in grande: nel mirino Thierno Barry per l’attacco
- Inter segue Oblak: sfida aperta con PSG e Manchester United
- Suggestione Ancelotti in Brasile, è quasi realtà: contatti tra agenti
- Hudson-Odoi nel mirino di Napoli e Roma: affondo in estate?
- Lobotka tra Barcellona e United: il Napoli riflette sulla cessione
- Juventus, spunta Gasperini tra i candidati per la panchina
- Chelsea avvia i contatti per Leão: sondaggio con Jorge Mendes
- Como sogna in grande: contatti esplorativi per Kevin De Bruyne