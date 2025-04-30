Aston Villa e Newcastle si sfidano per Guendouzi della Lazio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Aprile 2025 · Aggiornato il 30 Aprile 2025

Lotta tra Premier League per il centrocampista francese

Il nome di Matteo Guendouzi è diventato uno dei più chiacchierati del mercato estivo. Il centrocampista francese, attualmente in forza alla Lazio, è finito nel mirino di due club di Premier League: Aston Villa e Newcastle. Entrambe le società inglesi sono alla ricerca di rinforzi per la mediana e vedono in Guendouzi un profilo ideale per garantire equilibrio, dinamismo e visione di gioco. Il valore fissato dalla Lazio per il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che potrebbe salire ulteriormente data la concorrenza tra i club.

Aston Villa punta sulla continuità e sulla qualità

La dirigenza dell’Aston Villa ha identificato in Guendouzi un obiettivo prioritario per la prossima stagione. Il club vuole consolidare il proprio centrocampo con elementi di esperienza internazionale, capaci di reggere il doppio impegno tra campionato e coppe europee. L’interesse è concreto e i contatti preliminari con l’entourage del giocatore sarebbero già stati avviati.

Newcastle valuta l’affondo decisivo

Anche il Newcastle segue con attenzione la situazione del centrocampista francese. Con l’intento di rafforzare ulteriormente la propria rosa in vista della prossima stagione di Premier League, i Magpies potrebbero presto presentare un’offerta ufficiale. La presenza di una seconda pretendente importante potrebbe accelerare le trattative, sia per quanto riguarda le condizioni economiche sia per i tempi dell’operazione.

