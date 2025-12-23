Foto © Stefano D’Offizi

Lunedì 29 dicembre, allo Stadio Olimpico, andrá in scena Roma–Genoa, la sfida che chiuderà la 17ª giornata. Sicuramente non sarà una partita come le altre per Daniele De Rossi che tornerà nella casa giallorossa per la prima volta da avversario.

MERCATO, ROMA E GENOA LAVORANO ALLE OPERAZIONI FRENDRUP E PISILLI

Ma se per novanta minuti sarà battaglia sul prato verde, appena fuori dal campo lo scenario cambia radicalmente. Tra le due società, infatti, i rapporti sono tutt’altro che ostili: corre veloce l’asse di mercato che potrebbe portare Morten Frendrup nella Capitale e Nicolò Pisilli in Liguria, confermando un’intesa che va oltre la rivalità sportiva.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Inter, difesa sotto esame: Muharemovic idea concreta per gennaio Calciomercato News

Il danese è un profilo che sta mostrando grande affidabilità ormai da diverse stagioni, con qualsiasi allenatore sia sulla panchina del Grifone. La Roma vorrebbe tentare di accaparrarselo già a gennaio, ma difficilmente i rossoblù si priveranno di un giocatore cardine a stagione in corso.

Il nome di Pisilli piace moltissimo a Daniele De Rossi, il quale ha avuto modo di conoscere meglio il classi 2004 proprio nella sua esperienza sulla panchina giallorossa. Inoltre, in questa stagione, il 21enne non sta avendo lo spazio che desiderava sotto la gestione Gasperini e il Genoa potrebbe essere un’ottima opzione per garantirgli minutaggio importante.

Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane, quando le porte del mercato invernale si apriranno ufficialmente. Al momento, le due operazioni sembrano indipendenti e non è prevista la formula dello scambio.

Oltre a “Asse Roma-Genoa: Frendrup obiettivo, Pisilli verso il Grifone?” leggi anche: