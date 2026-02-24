Asse caldo Torino-Firenze: De Gea alla Juventus e Perin in viola?

Con ogni probabilità, la Juventus farà dei cambiamenti in porta nel corso della prossima estate. Il titolare Michele Di Gregorio non sta affatto convincendo visti i numerosi errori nelle ultime uscite e Mattia Perin è già stato vicino a lasciare i bianconeri lo scorso gennaio, quando il Genoa era pronto a portarlo per l’ennesima volta in rossoblù. Poi, però, Spalletti non ha voluto privarsi di un uomo spogliatoio nel bel mezzo della stagione e Comolli chiedeva un piccolo indennizzo per far partire l’estremo difensore: a quel punto, il Grifone ha scelto di abbandonare la pista e di accelerare per Justin Bijlow.

JUVE, POSSIBILE PERCORSO INVERSO PERIN-DE GEA? LE ULTIME

Secondo Tuttosport, la prossima estate Mattia Perin potrebbe essere oggetto del desiderio di altri club, tra cui la Fiorentina. A spingere per il portiere classe ’92 è soprattutto il neo dirigente viola Fabio Paratici, lo stesso che quasi otto anni fa lo portò alla Juventus.

L’operazione, tuttavia, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio valzer tra i pali: alla dirigenza bianconera, e in particolare a Comolli, piace l’esperienza internazionale di David De Gea. Sebbene si sia ancora alle battute iniziali, l’ipotesi di un percorso inverso tra i due estremi difensori è uno scenario da tenere d’occhio e che potrebbe subire un accelerata in ogni momento.

