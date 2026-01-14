Asllani verso l’addio all’Inter: Genoa vigile, ma c’è concorrenza

Il futuro di Kristjan Asllani sembra sempre più lontano dall’Inter. Il centrocampista albanese, che dovrebbe rientrare formalmente in nerazzurro dopo il prestito al Torino, è destinato a cercare una nuova sistemazione nella finestra attuale di mercato. Tra i club che monitorano la situazione c’è anche il Genoa, attento a rinforzare la mediana con profili giovani ma già rodati in Serie A.

La situazione contrattuale

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Manchester United-Carrick, ufficiale: ritorno di fuoco sabato nel derby Calciomercato News

In questa stagione ha collezionato 15 presenze in Serie A senza reti. Il prestito al Torino prevedeva un’opzione di acquisto fissata a 12 milioni di euro, cifra che non ha portato a una conferma automatica. In vista dell’estate 2026, la richiesta dell’Inter era compresa tra 16 e 20 milioni, valutazione oggi rivista al ribasso.

Il Genoa e la concorrenza

Ti potrebbe interessare Juventus-Chiesa, nuovo affondo: offerta pronta al Liverpool Calciomercato News

Il Genoa osserva con interesse, ma non è solo. Le manifestazioni più concrete, secondo fonti di mercato, arrivano dall’estero, dove il profilo di Asllani è apprezzato per duttilità e visione di gioco. Transfermarkt stima il valore attuale del centrocampista a 13 milioni di euro, una cifra più in linea con le attuali possibilità del club ligure.

Il profilo del giocatore

Ti potrebbe interessare Inter, ipotesi scambio Ndoye-Frattesi: dialoghi aperti col Forest Calciomercato News

Con 38 presenze e 5 gol con la Nazionale albanese, Asllani resta un centrocampista di prospettiva. Per lui la priorità è una squadra che gli garantisca continuità. Ecco il punto: il talento non è in discussione, ora serve il contesto giusto per rilanciarsi davvero in Serie A.